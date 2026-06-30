Una deuda de apenas 50 soles habría desencadenado el asesinato de un mecánico de 42 años, quien murió tras ser apuñalado por un joven quien es pareja de su sobrina durante una gresca ocurrida en el sector de El Pasto, en Socabaya.

Helbert Yucra Chino solía reunirse con sus amistades en una tienda ubicada a media cuadra de su vivienda del anexo tradicional de Socabaya y el domingo estaba en el local. Mientras el mecánico se encontraba bebiendo, apareció Luis Coila Phoccori (23), quien comenzó a reclamarle el pago de 50 soles.

Helbert no negó que debía el dinero, pero le explicó que no podía pagar en ese momento. Sin embargo, el joven habría continuado insultándolo e incluso pateó al varón para provocarlo.

Helbert evitó responder a las agresiones, pero luego respondió con golpes.Tras la pelea, Coila Phoccori se retiró del lugar y todos pensaron que el lío había terminado, pero media hora después Coila regresó con la misma actitud agresiva y con un cuchillo de cocina.

En medio de un nuevo enfrentamiento, sacó el arma y se la incrustó a su tío político en el pecho. Según los resultados de la necropsia, fueron 13 puñaldas. El herido fue evacuado en una camioneta particular al hospital Honorio Delgado, pero falleció, debido a la gravedad de sus heridas.