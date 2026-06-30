El cómico Pablo Villanueva, ‘Melcochita’, informó que iniciará acciones legales contra Monserrat Seminario tras las declaraciones en las que afirmó que lo habría ayudado a dejar las adicciones.

“ Si yo hubiera sido un drogadicto, no tendría ni llegaría a los 90 años, estaría todo acabado, que me saquen una prueba si quiere para que vea si soy drogadicto o no. Ella (Monserrat) inventa cosas para fregar y porque no le hago caso, pero ya hablar de drogas es otra cosa. A mí jamás se me ha visto borracho o fumando ”, declaró a Trome.

Asimismo, el comediante considera que su aún esposa intenta dañar su imagen: “ Eso es lo que quiere, pese a que yo le pago varias cosas. Mensualmente pago como seis mil cosas para la casa donde vivo con mis hijas y otros gastos más ”.

Además, ‘Melcochita’ afirma que tomará acciones legales contra Monserrat tras sus acusaciones: “ Hay que poner un alto porque ya es una vaina, mi paciencia tiene un límite, está buscando hundirme y hay que poner un alto. Hablaré con mi abogado ”.

Por otro lado, el cómico niega que Seminario haya firmado el divorcio y asegura que solo “está mintiendo”: “ El día que firme diré: ‘Aleluya’. Yo no le hago nada para que hable mal de mí y ni le contesto sus ataques, sin embargo, hablar de drogas es lo más fuerte ”.