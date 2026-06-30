Las declaraciones de Monserrat Seminario generaron la reacción de Susan Villanueva, quien se pronunció en ‘Magaly TV: La Firme’. La hija de Pablo Villanueva, ‘Melcochita’, cuestionó duramente a la expareja del humorista y aseguró: “Es la mujer más mentirosa del mundo. Ella sola se busca hombres, uno por aquí, otro por allá”.

Días atrás, la piurana afirmó que los hijos de ‘Melcochita’ le presentaban otras mujeres al humorista con la intención de alejarlo de ella. Asimismo, sostuvo que en una oportunidad incluso de ‘desaparecerlo’ durante cuatro días.

En respuesta a esas declaraciones, Susan dijo que su padre no necesita que le presenten mujeres y cuestionó duramente a Monserrat Seminario.

“ Una persona mala, hipócrita, una persona de lo peor. Una persona que busca su beneficio, que le gusta estar con varios hombres al mismo tiempo ”, declaró.

La hija del comediante brindó estas declaraciones luego de que Monserrat la acusara, en una entrevista con Trome, de ‘tener una obsesión enfermiza con su padre’.

“Ella me ponía hombres, inventaba chismes y me calumniaba diciendo que le era infiel a su padre. Pablo llegó a botarme de la casa varias veces, cuando yo tenía a una bebé en brazos y estaba embarazada de mi otra hija. Así de desalmados fueron conmigo”, señaló Monserrat sobre Susan Villanueva.