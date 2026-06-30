El Jurado Electoral Especial (JEE) Arequipa declaró improcedente, por extemporánea, la solicitud de inscripción de todas las listas presentadas por el Partido del Buen Gobierno, y la misma suerte correrían las listas presentadas por la Alianza Electoral Venceremos y la Coalición Transformadora Tierra Verde.

A través de la Resolución N° 445-2026-JEE-AQPA/JNE, el ente electoral se pronunció sobre la solicitud presentada para el Gobierno Regional de Arequipa, recordando que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) amplió excepcionalmente el plazo para la presentación de solicitudes hasta las 23:59 horas del viernes 19 de junio, habilitando incluso las mesas de partes físicas.

Sin embargo, la solicitud en físico del Partido del Buen Gobierno ingresó recién de forma física el domingo 21 de junio a las 13:59 horas, con posterioridad al vencimiento del plazo excepcional otorgado por el JNE.

Esta resolución fue notificada el 29 del presente mes en horas de la noche, por lo que la agrupación política tendrá un plazo de 3 días calendario para impugnar esta resolución.

Al igual que esta, la misma respuesta se dio en las otras 12 listas presentadas, una de ellas para la Municipalidad Provincial de Arequipa.

Cabe señalar que días antes el JEE Camaná declaró no ha lugar la solicitud presentada por la misma organización política en su pedido de conceder un plazo adicional para la presentación de sus candidaturas.

Esta misma respuesta fue dada a la Alianza Electoral Venceremos en su solicitud de un plazo excepcional para la inscripción de su lista al distrito de Cháparra. En ambos casos los pedidos se realizaron fuera del plazo inicial.