La gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, pidió al presidente de la República, José María Balcázar, que observe la Ley N.° 11658 aprobada por el Congreso, al advertir que recorta territorio de la región y afecta los futuros ingresos por canon minero.

La autoridad regional indicó, en declaraciones a Canal N, que llegó a Lima junto a 21 alcaldes de Moquegua, además de dirigentes y representantes de la sociedad civil, para reunirse con el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, y solicitar el envío inmediato de la autógrafa al Poder Ejecutivo.

“Necesitamos que este proyecto de ley pase inmediatamente al Ejecutivo para que el presidente pueda observarlo. De Lima no nos vamos hasta que esta norma sea observada”, aseguró.

Gutiérrez señaló que la norma fue planteada como una ley para ordenar los límites internos de la provincia de Jorge Basadre, en Tacna, pero sostuvo que durante su trámite se incorporó territorio correspondiente al distrito de Torata, en Moquegua.

“Sentimos que han vulnerado nuestros derechos y pretenden cercenar territorio moqueguano, específicamente en la comunidad de Quebrada Honda”, indicó.

Según indicó, el Gobierno Regional no fue convocado en ningún momento durante la elaboración de la propuesta.

“Nunca llamaron al Gobierno Regional de Moquegua para hablar de nuestros límites y tampoco consultaron a la población de Quebrada Honda si quería seguir perteneciendo a Moquegua”, manifestó.

La gobernadora señaló que la preocupación de la región no se limita a la pérdida de territorio, sino también al impacto económico de la norma, al advertir que la delimitación aprobada podría afectar los ingresos futuros por canon minero asociados a la ampliación de la mina Toquepala.

“Presumimos que también se pretende afectar nuestros recursos naturales y el canon futuro producto de la ampliación minera”, expresó.

En relación con el paro indefinido en Moquegua, Gutiérrez indicó que la medida fue impulsada por la sociedad civil y respaldada por las autoridades regionales. Precisó que la protesta tiene como objetivo evitar la promulgación de la norma mientras se desarrollan las conversaciones con el Ejecutivo.

“Los moqueguanos tenemos que mantenernos vigilantes. No queremos presionar al presidente, pero sí pedirle que escuche nuestros argumentos antes de promulgar la ley”, sostuvo. Además, exhortó a que las movilizaciones se realicen de manera pacífica.

La gobernadora señaló que continuará en Lima hasta concretar una reunión con el presidente Balcázar, quien, de acuerdo con su versión, se comprometió a evaluar la norma antes de decidir su promulgación.

“Si mañana no nos recibe, lo seguiré esperando. Estaremos en la puerta de Palacio de Gobierno hasta que se atienda nuestro pedido”, enfatizó.

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Gilia Gutiérrez, gobernadora de Moquegua: Proyecto de ley tiene irregularidades, nunca se convocó a las autoridades locales, nunca me llamaron para hablar de nuestros límites, nunca se consultó a los pobladores de Torre Alta, si quisieran seguir perteneciendo en Moquegua… pic.twitter.com/gVCDrgQYgw — Canal N (@canalN_) June 30, 2026