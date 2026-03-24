El precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en Arequipa se mantendrá elevado por lo menos durante una semana más debido a problemas persistentes en el abastecimiento, así lo advirtió el presidente de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio de Arequipa, Magno Salas, quien explicó que la normalización del mercado será progresiva y no inmediata.

Salas detalló que uno de los principales factores que afecta el abastecimiento es la demora en la atención en las plantas proveedoras, donde los camiones cisterna deben esperar varios días para cargar. Mientras que en condiciones normales este proceso tomaba entre tres y cuatro horas, ahora puede extenderse entre cuatro y cinco días.

El representante del gremio explicó que estas restricciones impiden una reducción rápida de los precios, ya que el mercado opera con limitaciones. “Si el abastecimiento no es normal, la baja (de precios) será lenta”, precisó.

En ese contexto, estimó que recién hacia el fin de semana o la próxima semana se podría observar una leve reducción en los precios, que podrían ubicarse entre 7.50 y 8 soles. Sin embargo, advirtió que esto estará sujeto a que el abastecimiento alcance niveles cercanos al 100%, de lo contrario, los precios del GLP seguirán presionados al alza en la región.

Actualmente, el GLP se comercializa entre 8.50 y 9 soles en las estaciones con menor costo, mientras que otros cotizan precios más elevados. Esta variación responde a la limitada disponibilidad del combustible, lo que genera que cada establecimiento ajuste sus tarifas en función del stock que logra asegurar.

OTROS

En cuanto a otros combustibles, el representante del gremio advirtió que no se prevé una reducción en el corto plazo. Señaló que los precios de gasoholes y diésel se mantienen altos debido al comportamiento del mercado internacional del petróleo, por lo que descartó una baja inmediata en estos productos.