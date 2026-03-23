A continuación, detallamos los precios de las gasolinas, diésel y balón de gas doméstico para hoy lunes 23 de marzo en la Ciudad Blanca.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy lunes 23 de marzo en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular que agrupa a los octonajes de 84 y 90 se vende a 21.00 soles en el grifo Corzo, en San Martín de Socabaya; a 20.99 soles en el grifo Primax de la av. Salaverry, en Socabaya; y a 19.89 soles en el grifo San Lorenzo de la calle Huánuco, en Mariano Melgar.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy lunes 23 de marzo en Arequipa?

La gasolina Premium que agrupa a los octonajes de 95 y 97 octanos, se agotado en el grifo Primax de la av. Salaverry, en Socabaya; se encuentra agotado en el grifo Corzo, en San Martín de Socabaya; y a 22.50 soles en el grifo San Lorenzo de la calle Huánuco, en Mariano Melgar.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este lunes 23 de marzo, el diésel DB5 S-50 (petróleo) se encuentra agotado en el grifo Corzo, en San Martín de Socabaya; a 22.99 soles en el grifo Primax de la av. Salaverry, en Socabaya; y a 22.50 soles en el grifo San Lorenzo de la calle Huánuco, en Mariano Melgar.

¿Cuál es el precio del GLP hoy lunes 23 de marzo en Arequipa?

El precio del gas vehicular se vende a 10.99 soles en el grifo Salaverry de la av. Salaverry, en Socabaya; a 9.90 soles en el grifo J&P Asociados, cerca del cementerio Apacheta, en José Luis Bustamante y Rivero.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy lunes 23 de marzo?

El balón de gas de 10 kilogramos se vende desde 53.00 soles en el grifo de Llamagas, de la avenida Goyeneche y a 56.00 soles en Chaski Gas de la av. La Paz, según Facilito.