La Gran Unidad Escolar de Majes se queda en el aire por la falta de una firma para continuar con el trámite de la escritura pública; esta rúbrica por parte de la Municipalidad Distrital de Majes está pendiente desde el 20 de febrero, con reiterativos del 12 de marzo por parte del Gobierno Regional de Arequipa.

El proyecto a ejecutarse bajo la modalidad de Obras por Impuestos podría incluso perder vigencia. Según indicó el consejero regional Osias Ortiz, la comuna de Majes, aparte de firmar la escritura, debe elevar la adenda del convenio con la Región, en el cual se haga entrega del expediente técnico a través de un acuerdo municipal.

Por su parte, el alcalde distrital de Majes, Jenry Huisa, responsabilizó de las demoras a la Región: “Se nota que existe una intención maliciosa, políticamente hablando, de querer generarme un odio”, refirió sobre ello.