Al igual que ocurrió con el informe situacional del Centro de Salud de Chala (Caravelí), la elaboración de este documento para el Centro de Salud de Cotahuasi (La Unión) se hizo con información incompleta, según los documentos presentados por el Consorcio Consultor Cotahuasi al Gobierno Regional de Arequipa (GRA).

Aunque el expediente recibió el visto bueno de la Región el 29 de diciembre, en este existen detalles que no se pasan por alto, como la falta de documentación respecto a las licencias de construcción y demolición, permisos y autorizaciones de canteras, el pago a la contratista, así como el avance físico real e informe financiero correspondientes al contrato primigenio y que debieran ser proporcionados por el GRA.

Estas mismas incidencias se reportaron, en menor medida, en el Centro de Salud de Chala y al respecto el gerente regional de Infraestructura, Fabián Enríquez, reconoció que en el diagnóstico se hace mención a la falta de documentación de la intervención bajo administración directa: “Eso no es impedimento para que dejemos de intervenir, entonces algunos detalles adicionales que falten los tenemos que corregir en la elaboración del expediente técnico de saldo de obra”, manifestó.

SALDO DE OBRA

El 3 de marzo se realizó la convocatoria a licitación pública para la elaboración del expediente de saldo de obra y su ejecución, por un monto de S/ 13,845,755.63, de los cuales S/ 5,677,775.15 estarán destinados a mobiliario y equipamiento.

La elaboración del expediente está estipulada en 60 días calendario y su ejecución en 150 días, es decir, en total se emplearán 7 meses para terminar la obra. Cabe señalar que dentro del presupuesto existe una partida de S/ 829,460.88 correspondiente al plan de contingencia, recordando que actualmente esta funciona en la misma infraestructura sin acabar.