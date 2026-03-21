La Unidad de Quemados del hospital Honorio Delgado atraviesa un momento crítico, ya que la demanda de atención que por momentos sobrecargaba temporalmente el servicio, hoy se ha vuelto una peligrosa constante que urge ser atendida con la habilitación de nuevos ambientes para brindar una atención adecuada.

El área especializada que está ubicada en el quinto piso del hospital tiene capacidad para atender a 10 pacientes; sin embargo, la demanda ha superado largamente sus límites, ya que hoy en día son 17 los hospitalizados con lesiones graves por agua caliente, descargas eléctricas, fuego, entre otros.

Jorge Armendáriz, jefe de la Unidad de Quemados, refirió que la presión al servicio se ha vuelto permanente desde el primer día del año. La falta de espacio ha obligado a que varios pacientes tengan que ser derivados a salas comunes de hospitalización.

DETALLES

Uno de los factores que explica esta sobrecarga de pacientes es que Arequipa concentra la atención especializada en quemados en la zona sur del país. Armendáriz precisó que hasta el año pasado recibían un 30% de pacientes de otras regiones, pero ahora el 70% de los quemados provienen de otras ciudades del sur.

El problema no solo se reduce al espacio, sino también a la falta de personal para la atención altamente especializada, ya que no se trata únicamente de curar heridas, sino de manejar injertos, prevenir infecciones, vigilar la evolución de las zonas afectadas y acompañar procesos de rehabilitación.

La saturación obliga a acortar tiempos de hospitalización. Antes, explicó Almendariz, los pacientes permanecían internados hasta que las heridas estuvieran mejor resueltas y el proceso de injerto avanzara con mayor seguridad. Hoy, en cambio, la necesidad de liberar camas hace que algunos egresen antes de lo ideal.