La segunda edición de Sello Regional “Compromiso por la primera infancia sana y protegida, libre de anemia” deja en evidencia el desinterés de 38 gobiernos locales por combatir este problema, así lo señaló el gerente regional de Desarrollo e Inclusión Social, Fernando Iusiza, tras dar un informe sobre el avance de este programa.

En la primera edición realizada en el 2025, fueron 81 los gobiernos locales los que se inscribieron a Sello Regional, donde finalmente 45 cumplieron todos los requisitos, donde los municipios de Miraflores (Arequipa), Mejía (Islay) y Quechualla (La Unión) recibieron un financiamiento de 1 millón de soles para concretar sus medidas por el cumplimiento de metas de lucha contra la anemia.

“Consideramos que sus motivos políticos lo tendrán, pero por encima tendría que estar el interés superior del niño. El niño tiene que estar por encima de cualquier decisión política. Y consideramos, como lo he mencionado hace un momento, que la autoridad local es gestor y responsable de su comunidad, de su distrito, desde el 1 de enero del 2023 hasta el 31 de diciembre del 2026 a las 23:59 horas”, señaló el funcionario sobre algunas justificaciones de los municipios para no participar.

Cabe señalar que algunos distritos, pese al índice elevado de anemia, desistieron de su participación, como en el caso de Cayma, Cerro Colorado o Yanahuara, cuyas autoridades locales buscarían ocupar un nuevo cargo político en las Elecciones Regionales y Municipales.

NO INSCRITOS

Entre los municipios y sus índices de anemia que no se inscribieron hasta el primer plazo en la provincia de Arequipa se encuentran: Arequipa (7.7 %), Cayma (30.9 %), Cerro Colorado (17.5 %), Characato (36.1 %), Jacobo Hunter (15.9 %), La Joya (19.5 %), Mollebaya (45 %), Sabandía (25 %), San Juan de Siguas (12.5 %), Santa Rita de Siguas (43.4 %), Tiabaya (37.2 %) y Yanahuara (20 %).

En la provincia de Camaná: Camaná (13 %), José María Quimper (2 %), Mariscal Cáceres (1.4 %), Quilca (13.1 %), Samuel Pastor (14.8 %), Mariscal Cáceres (1.4 %) y Nicolás de Piérola (8 %). En Caravelí: Acarí (17.8 %), Atiquipa (10 %), Jaquí (15.4 %), Lomas (14 %), Quicacha (5 %) y Yauca (39.4 %).

Asimismo, en Castilla: Huancarqui (18.2 %) y Viraco (60 %). Caylloma: Achoma (23 %), Coporaque (44 %), Huanca (17 %), Maca (20 %) y Madrigal (22 %). En Islay: Dean Valdivia (15.7 %) y Mollendo (32.5 %). En La Unión: Charcana (16 %), Sayla (37.2 %) y Tauría (14.3 %).

AMPLIACIÓN

Aunque este fin de semana se realizará una presentación en el Campo Ferial Cerro Juli junto con los municipios participantes, Isuiza anunció una ampliación hasta el 31 de marzo para que los municipios que no se inscribieron puedan hacerlo.

Entre los principales indicadores que Sello Regional establece se encuentran el consumo de hierro en los niños y el consumo de alimentos saludables a través de los gobiernos locales y sus programas de complementación alimentaria, según precisó el funcionario.

Uno de los aspectos claves a trabajar dentro de los gobiernos locales es la cloración del agua, reduciendo el índice de enfermedades gastrointestinales, siendo el saneamiento una competencia de los municipios.

INCENTIVO

Sello Regional es un programa de incentivos económicos que contempla una serie de etapas orientadas a garantizar el cumplimiento de metas y resultados, incluyendo la implementación de acciones, el monitoreo continuo y la evaluación del desempeño de los gobiernos locales. En esta edición serán 6 los municipios que recibirán un incentivo.