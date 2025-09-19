El gobernador Rohel Sánchez Sánchez anunció que habilitarán algunos ambientes provisionales en la infraestructura del hospital de Cotahuasi en La Unión, pese a que la obra está paralizada y tampoco se tiene un informe situacional. Según explicó, viajará un equipo de la Contraloría y el Gobierno Regional para elaborar un expediente de diagnóstico de obra.

“Con el expediente de diagnóstico de obra, se va a hacer la intervención del techo, que hay una parte que falta su techo, lo vamos a techar. Entonces ahí va a iniciar a funcionar este establecimiento, mientras se concluye el saldo de obra que son los otros dos espacios”, refirió Sánchez.

Asimismo, informó que el expediente técnico original no contempló servicios básicos como agua y electricidad, lo que impide la operatividad del establecimiento en condiciones adecuadas. Ahora se busca coordinar con Sedapar, Seal y la municipalidad local para cubrir estas omisiones.

El caso de Chala aseguró que es más sencillo, ya que falta poco para finalizar la totalidad de la obra y que actualmente está funcionando como establecimiento de salud. Mientras que sobre el nuevo IREN Sur, aseveró que el próximo miércoles inicia la elaboración del expediente técnico.