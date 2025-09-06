Un incendio forestal se registró desde la tarde de ayer viernes 5 de setiembre en el distrito de Cotahuasi, provincia de La Unión, y hasta hoy sábado continúa activo tras más de 12 horas de propagación ininterrumpida.

De acuerdo con la información preliminar, el fuego ha consumido aproximadamente 10 hectáreas de cobertura vegetal, principalmente pastos naturales. No se han registrado daños a la vida ni a la salud de las personas, según confirmó la Municipalidad Distrital de Cotahuasi a través de su Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres.

Según refiere la entidad, el siniestro inició al promediar las 18:30 horas en los sectores de Huambo, Pitahuasi y Quillunsa. Pese a los esfuerzos desplegados, las llamas aún no han podido ser controladas completamente. Además, medios locales cuestionaron la falta de presencia de autoridades para contener el fuego, así como la pérdida de queñuas.

Incendio forestal en Cotahuasi, La Unión (Arequipa). Foto: Difusión.

En las labores participan brigadas de serenazgo junto a pobladores de la zona, quienes vienen trabajando para evitar la propagación del siniestro. No obstante, la magnitud del siniestro y las condiciones del terreno dificultan el trabajo.

