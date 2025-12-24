Dos semanas después de haber sido reportado como desaparecido, el estudiante universitario Kevin Castillo Ccama, de 25 años, fue hallado sin vida en lo profundo de la quebrada “El Huarangal”, a donde habría caído desde alto del puente del mismo nombre, ubicado en la parte alta del distrito de Alto Selva Alegre.

Fueron los serenos de la municipalidad de Selva Alegre quienes reportaron a la policía el hallazgo de un cuerpo en avanzado estado de descomposición, por lo que se comunicó el hecho a la Fiscalía así como a los detectives de Homicidios de la Divincri, Trata de Personas, donde se hizo la denuncia de la desaparición, así como a los peritos de criminalística para realizar las diligencias de investigación en la torrentera.

DESCARTAN ROBO

El cadáver estaba en avanzado estado de descomposición y fue identificado como el estudiante por sus documentos personales, dinero y su celular. Sus familiares, entre ellos su madre Julia Ccama, lo había reconocido antes de la inspección del cadáver al ver las prendas que vestía.

El hallazgo de las pertenencias del fallecido hacen presumir a las autoridades que no fue víctima de robo; sin embargo, aun se debe establecer si su caída desde lo alto del puente fue un simple accidente mientras retornaba a su vivienda ubicada en el sector de Villa Ecológica, en estado de ebriedad.

SALIDA

Julia Ccama sostuvo que el segundo de sus hijos salió de su casa la mañana del 6 de diciembre y ya no volvieron a verlo. Tras indagar con amistades sobre su paradero, supieron que ese mismo día, Kevin se retiró de su trabajo a la 1.30 de la tarde y luego se había reunido con un amigo para asistir a la discoteca Maroma, que está ubicada en la avenida Dolores, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, donde estuvieron hasta después de las 10 de la noche.

La madre afirmó que las cámaras de seguridad del local registraron la salida de Kevin Castillo junto a su amigo hasta perderse. Esa fue la última imagen con vida del estudiante de Psicología y se desconoce si juntos abordaron alguna unidad para dirigirse a sus vivienda o si cada quien lo hizo por su cuenta. Kevin Castillo habría fallecido dirigiéndose a su vivienda.