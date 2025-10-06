La parroquia San Antonio Abad de Miraflores inició las tradicionales misas de novena en honor al Señor de los Milagros, una de las celebraciones religiosas más importantes del mes de octubre en la región Arequipa.

El párroco y mayordomo de la parroquia anunció que la primera misa de novena será este jueves 9 de octubre a las 7:00 p.m. en conmemoración a la cuadrilla de Saumadoras de la hermandad del Señor de Pachacamilla.

Asimismo, recordaron que el pasado miércoles 1 de octubre se realizó la misa y recorrido procesional alrededor de la plaza San Antonio Abad, actividad que congregó a numerosos fieles que expresaron su fe y devoción.

La jornada también estuvo marcada por la marinera, que estuvo caracterizada por grandes y pequeños.

Las misas de novena continuarán durante los próximos días, como preparación para la gran procesión del Señor de los Milagros.