En el marco de la fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, la Iglesia de Arequipa celebró la Ordenación Presbiteral de cinco diáconos. La ordenación fue conferida por Monseñor Javier Del Río Alba en la Basílica Catedral.

El acto se realizó a las 7 p.m. de este lunes 29 de setiembre y fue concelebrada por Monseñor Raúl Chau, Obispo Auxiliar, los formadores de los dos seminarios de nuestra Arquidiócesis y una representación del Presbiterio. Religiosas, seminaristas, familiares y delegaciones parroquiales acompañaron a los nuevos presbíteros.

Durante la homilía, Mons. Javier Del Río Alba agradeció a las familias de estos nuevos sacerdotes por la donación que han hecho a la Iglesia, a sus comunidades que los han acogido y a sus formadores. A los nuevos sacerdotes, les recomendó confiar en la sangre redentora de Nuestro Señor Jesucristo.

Los nuevos sacerdotes son:

Junior René Alanoca Quispe. Nació el 26 de febrero de 1998, en Arequipa. Sus padres son René Alanoca Bernales y Norma Quispe Mamani. Ingresó al Seminario “San Jerónimo” en el año 2015. Ordenado diácono fue asignado a la parroquia “Santo Toribio de Mogrovejo” en J.L.B. y Rivero.

Martín Adán Bernales Moscol. Nació el 16 de agosto de 1996, en la ciudad de Talara (Piura). Sus padres son Julio Jorge Bernales Córdova y Santos Eulogia Moscol Carrillo. Es el segundo de dos hermanos. Ingresó al Seminario Redemptoris Mater en el año 2014. Ordenado diácono fue asignado a la parroquia "San Fernando Rey" de Socabaya.

Emmanuel García Macarlupú. Nació el 24 de diciembre de 1995, en la ciudad de Huaral. Sus padres son Agustín Hugo García García y Leticia Macarlupú Morante. Es el mayor de cuatro hermanos. Ingresó al Seminario Redemptoris Mater en el año 2013. Ordenado diácono fue asignado a la casa episcopal y a la parroquia "San Lorenzo" - A.S.A.

Gino Elías Michelli Cabrera. Nació el 5 de enero de 1993 en el distrito de Bellavista, en el Callao. Sus padres son Gino Michelli Pantigoso y Rita Catalina Cabrera Alfaro. Es el mayor de cinco hermanos. Ingresó al Seminario Redemptoris Mater en el año 2011. Ordenado diácono fue asignado a la parroquia "Cristo Resucitado" en Socabaya.

Luis Antony Tellez Tellez. Nació el 12 de julio de 1997, en la ciudad de Arequipa. Sus padres son Silvio Tellez Rodríguez y Clelia Luisa Tellez Torres. Ingresó al Seminario San Jerónimo en el año 2014. Ordenado diácono fue asignado al Santuario de la Virgen de Chapi.