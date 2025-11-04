Agentes de la Policía Anticorrupción y representantes de la Fiscalía Especializada intervinieron este martes las instalaciones del circo La Tarumba, tras una denuncia que alertaba sobre el presunto uso de personal del Ejército para el desmontaje de su carpa.

El circo está ubicado en Vallecito, Cercado de Arequipa, y había terminado sus funciones.

Según información preliminar, unos 25 soldados habrían sido trasladados desde el cuartel Mariano Bustamante, situado en el distrito de Mariano Melgar, hasta el circo para realizar labores de desmontaje, y vistiendo polos con el logotipo de la Tarumba.

En Arequipa, intervienen circo La Tarumba por presunto uso indebido del personal del Ejército. Foto: GEC.

Luego de la intervención durante la mañana, el personal fue trasladado a la sede de la Policía Anticorrupción para continuar con las diligencias correspondientes.

Ante ello, las autoridades buscan determinar bajo qué órdenes actuaron los efectivos, si existió algún tipo de irregularidad en su desplazamiento o se trata de un convenio con el circo.

Según se informó, los representantes del circo colaboraron con las acciones de la Policía.