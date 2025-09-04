Johan Cano presentó su renuncia irrevocable a la Gerencia General del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), después de la difusión de una serie de chats y audios que lo vinculan a una presunta red de corrupción. En su lugar asumirá, Berly Gonzáles quien se desempeñaba como jefe de la Oficina de Internacionalización y Cooperación Técnica Internacional.

En una conferencia de prensa realizada en la sede del GRA este 4 de setiembre, Johan Cano, indicó que renunció al cargo para no ‘entorpecer la gestión’ y aseguró que es una víctima de ataques. Esto tras la revelación de sus conversaciones de WhatsApp en las cuales se revela que el, ahora exgerente, habría maniobrado para provocar la salida del exgerente de Infraestructura, José Fabián Enríquez Mamani, con el objetivo de concentrar en sus manos el control de dicha gerencia.

“Obedece mi retiro y mi renuncia a un ánimo de no entorpecer la gestión, de calmar este tipo de ataques que hemos sido víctimas en estos últimos días por parte, bueno, de todo tipo de medios en este caso. Asimismo, me retiro para esclarecer de una vez por todas y reafirmo mi inocencia en este caso, doctor. Sé que con Berly (Gonzales) tendrá un gran profesional y él tiene la capacidad suficiente para poder continuar con lo que estamos y con lo que se ha gestado”, refirió Cano.

Por su parte, el nuevo gerente general, Berly Gonzales, asumió el cargo agradeciendo la confianza y destacando que recibe la institución en un momento complejo, marcado por la renuncia de Cano. Señaló que la gestión tiene una ruta de trabajo clara, sustentada en “un plan estratégico institucional con doce objetivos definidos”, cuya tarea de los funcionarios es convertir en resultados concretos para la región.

Gonzales resaltó proyectos de gran envergadura como el puerto Corío y la primera planta de hidrógeno verde del país. Sostuvo que la labor será en equipo y pidió mejorar la comunicación con la ciudadanía para que conozca los esfuerzos que se realizan en distintos sectores.

“Efectivamente, recibimos el encargo de la Gerencia General en un momento, digamos, difícil, complicado, no necesariamente porque no tengamos clara la ruta ni el trabajo que se tiene que desarrollar, porque esto viene siendo desempeñado de manera adecuada y eficiente por nuestro gobernador, sino probablemente por situaciones ajenas a la gestión. Pero que estoy convencido, y en esta oportunidad me dirijo a Johan estoy convencido que las situaciones que han motivado tu renuncia y tu separación serán esclarecidas”, refirió.

El escándalo de los pantallazos, no solo provocó la dimisión de Cano, también de Valeria Chipana quien hasta el 3 de setiembre se desempeñó como jefa de de la Oficina de Asesoría Jurídica. Ella también apareció en las conversaciones y habría sido la artífice de recomendar la salida de Enríquez Mamani, para dejar el camino libre a Johan Cano. En su lugar, Bradley Fitzerald Alarcón Manrique asumirá la titularidad desde este 5 de setiembre.