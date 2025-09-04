El consejero regional de Arequipa, Miguel Ángel Linares, acudió a la Fiscalía para interponer una denuncia contra el gerente general del Gobierno Regional, Johan Cano, a quien se le vincula en una presunta red de corrupción. La decisión se sustenta en los recientes chats filtrados en los cuales se ve como el funcionario habría planeado la salida de Fabián Enríquez de la gerencia de Infraestructura, para él tomar esa área y asegurar el control directo de proyectos viales millonarios.

“Lo que corresponde es que todos los involucrados entreguen sus celulares a la Fiscalía como señal de transparencia. El no hacerlo deja un manto de duda (...) No podemos esperar más tiempo, esto tiene que ser rápido porque pueden desaparecer los móviles y no la investigación demoraría”, declaró.

El consejero aseguró que no se trata de simples especulaciones, sino de hechos consumados que reflejan el modus operandi de un grupo enquistado en la administración regional. Añadió que existirían más evidencias en circulación, incluyendo nuevos chats y audios.

En esa línea, Linares también cuestionó el silencio del gobernador regional, Rohel Sánchez, al considerar que “una autoridad que no exige transparencia a sus funcionarios termina siendo cómplice”. Exhortó a que el propio gobernador ordene a sus gerentes entregar sus equipos móviles para descartar cualquier vinculación.

FISCALÍA

El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Arequipa inicio de oficio las diligencias previas para recabar más información al respecto.

Con relación a la entrega del equipo celular, el funcionario acudió hoy a la sede fiscal y se le explicó el procedimiento que corresponde en estos casos. Será notificado al igual que al personal policial de Alta Tecnología para la diligencia.