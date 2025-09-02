El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) presentó hoy martes a Juan Carlos Blanco Mendoza como nuevo gerente regional de Infraestructura y a Sulpicio Choque Cuno como jefe de la Oficina de Supervisión de Inversiones y Transferencias. Ambos funcionarios asumieron el cargo en reemplazo de Fabián Enríquez Mamani y Alfredo Zirena Uria.

El jefe de Oficina de Internacionalización y Cooperación Técnica Internacional del GRA, Berly Gonzáles Arias, negó que la salida de Enríquez Mamani haya sido por la difusión de audios y bouchers donde se le acusaba de solicitar cobros indebidos. Aseguró que el cambio se dio por “criterios técnicos, personales y de fortalecimiento de la gestión”. Añadió que el gobernador Rohel Sánchez evalúa de manera integral el desempeño de sus funcionarios antes de tomar decisiones.

En su presentación, Juan Carlos Blanco destacó su trayectoria como ingeniero civil y abogado, con experiencia en los tres niveles de gobierno y en el sector privado. Señaló que su objetivo es asegurar la continuidad de los proyectos en ejecución y dar celeridad a las obras estratégicas que demanda la región.

Juan Carlos Blanco Mendoza como nuevo gerente regional de Infraestructura del GRA. Foto: GEC.

Por su parte, Sulpicio Choque Cuno, proveedor sancionado por el OSCE, aclaró que la sanción que recibió en 2023 fue por una “causal de solidaridad” cuando actuaba como representante legal de una empresa privada. Cabe resaltar que en marzo de este año ocupó el cargo de coordinador de proyectos por contrata en el GRA y ahora asume la mencionada oficina.

Sulpicio Choque Cuno como jefe de la Oficina de Supervisión de Inversiones y Transferencias del GRA. Foto: GEC.