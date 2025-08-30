A dos años de la promesa de ejecutar dos proyectos por Junta de Usuarios en la región, los avances son casi nulos por parte de la Gerencia Regional de Agricultura, la cual solo cuenta con 31 perfiles y 10 IOARR (Inversión de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición) de un total de 54 proyectos que se debían tener en cartera.

Durante una reunión de la Mesa Técnica Multisectorial del sector agricultura, realizada en el Consejo Regional de Arequipa, el gerente regional de Agricultura Helard Nina, informó que estos proyectos serán ejecutados vía Obras por Impuestos (OXI), aunque no supo dar plazos al ser consultado sobre la fecha en la que pasaría a sesión de consejo para su priorización.

“Hubo problemas y también lo ha dicho nuestro gobernador porque hubo reducción de presupuesto en el Gobierno Regional, eso ha afectado diversos compromisos que se ha tenido”, señaló el funcionario, quien negó que se haya solicitado presupuesto a las juntas de usuarios para subsanar observaciones.

Esta reunión se realizó con la presencia de los presidentes de las principales juntas de usuarios de la región, las mismas que mostraron su malestar ante una nueva prórroga de plazos debido a observaciones hechas al menos a 8 perfiles presentados.

Jaime Vera, presidente de la Junta de Usuarios de La Unión – Cotahuasi, señaló que hace 50 días se realizó una reunión en la que el funcionario regional se comprometió a tener listo el levantamiento de observaciones en una semana, compromiso que no se cumplió, además de indicar que la lista de proyectos de la Agricultura solo contempla 28 proyectos.

COMPROMISO

Tras la reunión sostenida en el Consejo Regional de Arequipa, el funcionario se comprometió a levantar las observaciones de los 31 proyectos hasta el 7 de septiembre para que sean elevados a la Oficina de Estudios y Proyectos del GRA.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del CRA, Fernando Cornejo, lamentó que el Ejecutivo regional invirtiera cerca de 2 millones de soles en estos estudios incompletos. Sobre el presupuesto para su ejecución, indicó que se requerirán 120 millones para los expedientes y ejecución de obras.