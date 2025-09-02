El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) dio por terminada la designación del ingeniero José Fabián Enríquez Mamani como titular Gerencia Regional de Infraestructura. Ello está oficializado en la Resolución Ejecutiva Regional N.° 420-2025-GRA/GGR tras más de siete meses de haber asumido el cargo. En su lugar, asumió Johan Cano Pinto, actual gerente general regional, quien desempeñará ambas funciones de manera simultánea.

Tras esta decisión, mediante el memorándum N.° 1578-2025-GRA/GGR, se pidió a todo el personal de Infraestructura realizar un corte de actividades y presentar un informe consolidado sobre el estado de los proyectos, consignando avances, pendientes y compromisos asumidos.

Al respecto, la vicegobernadora regional, Ana María Gutiérrez, sostuvo que este relevo responde a un proceso de evaluación interna. “Sé que se preveía algunos cambios y creo que también pueden venir en Salud. (Los gerentes) siempre están en un proceso de evaluación sobre los objetivos y si se están cumpliendo”, mencionó.

CORRUPCIÓN

La salida de Enríquez ocurre en medio de cuestionamientos. Recientemente, salieron a la luz audios atribuidos al exgerente solicitando dinero a terceros y proveedores. Además de bouchers y capturas de pantalla en donde el exfuncionario solicitaba montos entre 2 mil y 5 mil soles para adjudicar la buena pro de proyectos de la región. Esto fue remitido por parte del gerente general a la Procuraduría Regional para iniciar un proceso administrativo el pasado 5 de agosto.

Enríquez Mamani también presentaba observaciones de la Contraloría General de la República en su paso por el Gobierno Regional de Puno. El informe 878-2018-CG/GRPU detectó una adjudicación irregular de un contrato de S/ 384,000 en un proyecto de riego, con un perjuicio económico de S/ 229,500.