El Juzgado Especializado en Delitos de Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Cerro Colorado dio libertad condicional por nueve meses al transportista Eusebio Triveño Ccorahua (32), investigado por el presunto feminicidio de su exconviviente Roxana Flores Puma (28).

Según el magistrado que condujo la audiencia, no se encontraron elementos suficientes que vinculen de manera directa al imputado con la muerte de la joven madre. A ello sumó que el investigado cuenta con arraigo laboral, familiar y domiciliario, factores que, a criterio del juzgado, reducen el riesgo de fuga y justifican que afronte el proceso en libertad.

HECHOS

Triveño fue detenido el 30 de marzo por agentes de Homicidios de la Divincri, luego de la necropsia que se le practicó a Roxana; el estudio reveló que había fallecido a causa de una hemorragia interna provocada por una laceración en el hígado, presuntamente producida por una golpiza.

El propio investigado reconoció que la tarde del domingo 29 de marzo, existió una discusión con su expareja motivada porque, mientras él se iba a trabajar, ella iba a salir y se negó a entregarle su celular para ver con quién conversaba. Admitió que por ello la había golpeado en brazos y piernas. Sin embargo, negó haberla atacado en el abdomen, zona donde se produjo la lesión mortal.

Tras la pelea, la mujer habría ingerido una sustancia tóxica, para luego almorzar con su padre y el agresor. Horas después, al presentar malestar estomacal, Eusebio Triveño trasladó a su expareja al centro de salud de PeruArbo, donde falleció.

Si bien la Fiscalía sostiene que la lesión en el hígado fue producto de una patada que habría ocasionado el deceso, para el magistrado no se han acreditado lesiones contundentes en la zona abdominal que respalden plenamente esa hipótesis. Concluyó que no se puede establecer con certeza una intención de matar por parte del investigado.

Ayer, la familia de la víctima realizó una protesta en la Plaza de Armas exigiendo justicia para Roxana; ellos aseguran que la fallecida era víctima de constantes agresiones y desconocían la liberación del imputado, para quien exigen la máxima condena.