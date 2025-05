Para muchos, puede significar una simple caries, algo que se puede pasar por alto, pero lo que no saben, es que este mal puede desencadenar en muchos problemas, incluso en enfermedades mortales.

Así lo advirtió el cirujano dentista Carlos Enrique Aguirre Cutipa, de la clínica Odontológica CIDEO Infinity Arequipa.

“Es lamentable, uno porque desde hace 30 años, ya no se ve como antes, esa presencia del Estado, en los colegios, haciendo campañas, concientizando a los niños, dos, la gente no aprovecha los avances científicos que existen para evitar estos males, desde el uso de la pasta dental, hasta las revisiones periódicas, y lamentablemente, cuando uno ya es adulto mayor, los problemas suelen ser graves”, añadió, no sin antes explicar que todas las personas, por lo menos, una vez al año deben de ir al dentista.

PELIGRO

En efecto, el especialista explicó por una mala higiene bucal, puede desencadenar en enfermedades cardiacos, reumatoideos, cardiopatías, esto por infecciones dentales.

“La salud empieza en la boca, y ya la Organización Mundial de la Salud ha identificado varias enfermedades, hay cardiopatías que vienen producto de infecciones dentales, incluso se han presentado hasta muertes por sacarse una tercera molar, pero todo esto a raiz de bacterias que se colonizan alrededor de dientes infectados, y solo basta que ingrese al torrente sanguíneo para un caso de muerte y existen casos”, mencionó con preocupación.

Otro factor, que muchos recién advierten pasado los 50 años, son la pérdida de dientes por una mala salud bucal que se arrastra desde varios años, décadas incluso.

“Yo, como implantólogo oral, con todos los avances tecnológicos se puede recuperar la dentadura de los adultos mayores, vienen muchos que refieren estar más de 20 años sin dientes, pero en estos tiempo no se piensa en eso, los implantes dentales es una solución muy apreciada por ellos, hay pacientes que vienen mal psicológicamente, pero luego de estos implantes, se recuperan, son diferentes, disfrutan de masticar, el tener dientes y eso sin duda es también muy bueno para la salud de ellos porque cambian su estilo de vida y además, estos implantes pueden durar hasta más de 20 años”, dijo el especialista.

PREVENCIÓN

Pero, no todo está perdido, la responsabilidad cae en los padres, quienes tienen que velar por la salud bucal de los niños desde muy temprana edad, hacerles las visitas constantes al dentista y principalmente controlar la ingesta de alimentos no adecuados para el organismo.

“La prevención de la salud bucal de un niño es diferente, pero es más económica, porque cuando pasen los años, el costo sin duda será distinto, a esto se suma que el Estado necesita nuevamente estar presente en los colegios, como en otros países, yo y muchos especialistas afirman que debería haber un dentista en cada colegio, mira, ponte a pensar que muchas enfermedades empiezan por la boca, entonces, ahí debemos actuar para buscar la prevención”, refirió.

UBICACIÓN

