La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que la entrega de pasaportes electrónicos se incrementó hasta en más del 40 % en varias regiones del país entre enero y septiembre de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Arequipa y Lambayeque encabezaron el crecimiento.

En el caso de Arequipa, se entregaron 27,185 pasaportes durante los primeros nueve meses del año, frente a los 18,955 registrados en 2024. El incremento del 43.4 % convierte a la región en la de mayor emisión del documento de viaje, con atenciones concentradas en el Centro MAC Arequipa, ubicado en Paucarpata.

Lambayeque también mostró un importante crecimiento del 41.5 %, con 17,910 documentos emitidos en lo que va del año, superando ampliamente las cifras del 2024. Las atenciones se realizaron en la Jefatura Zonal Chiclayo.

El reporte de Migraciones detalla además que otras regiones con incrementos sostenidos fueron Junín (24.4 %), Cusco (20.8 %), Loreto (22.3 %) y Piura (8.6 %). Estas cifras reflejan la consolidación de un sistema de atención más descentralizado y eficiente.

El trámite del pasaporte electrónico tiene una vigencia de 10 años para mayores de edad y un costo de S/120.90, que puede pagarse en el Banco de la Nación o mediante la plataforma Págalo.pe.

En Arequipa, el servicio se brinda en el MAC Arequipa (Av. Porongoche 500, Nivel 2, Paucarpata), de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:00 p. m., y los sábados de 8:30 a. m. a 1:00 p. m.