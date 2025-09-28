El dirigente del Frente de Defensa de la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres, Rubén Rojas, indicó que el control a las “loncheritas” solo se aplicó durante los días de la convención minera Perumin, pero tras el evento los inspectores municipales fueron retirados. Esta situación ha permitido que las unidades informales regresen y continúen generando caos vehicular y desorden.

“Nosotros nos habíamos alegrado de que con el apoyo de la prensa, después de un accidente, la municipalidad provincial había puesto inspectores, pero resulta que eso lo han retirado ya. Sospechamos que solamente lo hicieron para ordenar el tránsito con ocasión del Perumin”, señaló el dirigente.

REUNIÓN

Rojas informó que hace ocho días enviaron un memorial al alcalde provincial Víctor Hugo Rivera solicitando una audiencia para abordar este problema y otros que afectan a la plataforma. Sin embargo, hasta el momento no han recibido respuesta.

El dirigente pidió que se mantenga un grupo de inspectores de manera permanente en la zona y que se coordine con la Policía de Tránsito para la erradicación definitiva de las loncheritas. “Si el alcalde quiere aspirar a más, tiene que dejarnos ese recuerdo de que ordenó el caos vehicular en la plataforma”, dijo.

CONTROL

Según la Municipalidad Provincial de Arequipa, en lo que va del año más de 250 “loncheritas” fueron enviadas al depósito municipal.