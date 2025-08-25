A fin de fortalecer la atención primaria, el Hospital III Yanahuara de la Red Asistencial Arequipa de EsSalud realizó una jornada dominical de desembalse de citas médicas, dirigida a asegurados que requerían atención en especialidades de alta demanda.

Durante la jornada, realizada hoy domingo, se brindaron atenciones médicas en 11 especialidades como reumatología, neurología, neumología, gastroenterología, medicina interna, geriatría, nefrología, psiquiatría, pediatría, obstetricia y psicología entre otros; así como atenciones en ecografías y entrega de medicamentos en farmacia principal.

Bajo esta premisa, se pudo atender a más de 250 pacientes que se encontraban a la espera de una consulta programada.

Guadalupe Mamani Juárez, gerente de la Red Asistencial Arequipa, que esta campaña responde a la mejora continua de la atención consulta externa.

Asimismo, esta acción busca reducir brechas en atención especializada y mejorar la cobertura de los servicios de salud.