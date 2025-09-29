Más de 50 mil habitantes del distrito de Yura y zonas aledañas enfrentan graves limitaciones en la atención médica por la falta de especialistas en el Centro de Salud Ciudad de Dios, pese a que este establecimiento se encuentra debidamente equipado.

La consejera regional Marleny Arminta, presidenta de la Comisión de Salud, realizó una visita inopinada y constató que la sala de partos no puede ser utilizada regularmente por la falta de ginecólogos y ginecobstetras.

“Es increíble que, teniendo una sala moderna y amplia, no pueda usarse porque no se asigna personal. Esta población no puede seguir esperando”, cuestionó.

El centro de salud también dispone de un laboratorio equipado y rayos X digitalizados capaces de atender en tres minutos a un paciente. Sin embargo, en Ciudad de Dios solo hay un biólogo y para responder a la demanda, lo que limita la capacidad operativa.

Según la consejera, el establecimiento apenas dispone de 12 especialistas y 2 serumistas, cifra insuficiente para atender la demanda diaria. Por ello, Arminta exigió que el centro de salud pase de categoría I-3 a I-4, lo que permitiría asignar más profesionales y habilitar la atención continua.

SIN LIQUIDACIÓN

Asimismo, recordó que el establecimiento arrastra problemas administrativos que frenan su fortalecimiento. Señaló que la gestión de la exgobernadora Yamila Osorio inauguró ambientes en el segundo piso, pero hasta la fecha no existe liquidación de obra, lo que impide ejecutar nuevas inversiones o mejoras en infraestructura.