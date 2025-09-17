La Contraloría General de la República advirtió que 8,839 pobladores de Characato siguen sin acceder a un mejor servicio de agua para riego, debido a que la municipalidad distrital no ha aprobado ni gestionado la ejecución del tramo Irrigación Characato, pese a contar desde junio de 2024 con un expediente técnico subsanado y con un presupuesto de S/ 3 millones asignado para este año.

El informe de control concurrente señala que el proyecto, valorizado en más de S/ 9.4 millones, tiene como objetivo optimizar el riego de 486 hectáreas agrícolas, beneficiando a cientos de familias dedicadas a la producción.

Sin embargo, la falta de revisión y aprobación del expediente técnico por parte de la entidad ha retrasado el inicio de los trabajos, aun cuando la obra se encuentra en condiciones de ser convocada.

La Contraloría también detectó que el documento subsanado contemplaba una reducción de costos de más de S/ 800 mil respecto a la versión anterior, lo que hubiera representado un ahorro para el Estado.

De acuerdo con el reporte, durante el 2025 la comuna de Characato no registró ejecución de gasto alguno en este componente, a pesar de contar con recursos asignados.