Continúa el campeonato de vóley U-17 Menores Damas y, en la última fecha, Mariano Melgar y José Luis Bustamante y Rivero se impusieron en sus respectivos partidos que se disputaron en el coliseo Francisco Bolognesi, distrito de Cayma.

El primer resultado de la jornada tuvo a M. Melgar superando a Alto Selva Alegre por un contundente 3-0, con los parciales de 25-20; 25-19; 25-22.

En el segundo encuentro, José Luis Bustamante y Rivero hizo lo propio ante Cerro Colorado, también con un marcador de 3-0, con sets definidos 25-15; 25-21; 25-18. Con este resultado, el sexteto de Bustamante, que cayó en su debut, se recuperó con una victoria aplastante.

Los siguientes compromisos se jugarán el sábado 29 de agosto, donde Yanahuara se enfrentará a Characato, Yura frente a Arequipa, Alto Selva Alegre con Bustamante y M. Melgar con Miraflores. Esta fecha será en el coliseo municipal La Plaza, Characato.