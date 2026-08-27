La Serie “A” de la categoría U-17 Menores Damas tuvo una nueva fecha de partidos este martes 25 de agosto, con dos encuentros disputados en el Coliseo Francisco Bolognesi, en el distrito de Cayma.
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En el primer partido de la jornada, el equipo de Miraflores venció 3-2 a José Luis Bustamante y Rivero, en los parciales 21-25, 17-25, 25-17, 27-25, 15-9, resultado que le permite sumar puntos.
Para el segundo encuentro, el sexteto de Alto Selva Alegre se impuso por 3 sets a 1 frente a Cerro Colorado, en los parciales de 25-18, 15-25, 25-18, 25-21.
Con estos resultados, ambos equipos ganadores continúan en competencia dentro del certamen, organizado por la Liga Provincial de Voleibol de Arequipa.