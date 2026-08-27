La Serie “A” de la categoría U-17 Menores Damas tuvo una nueva fecha de partidos este martes 25 de agosto, con dos encuentros disputados en el Coliseo Francisco Bolognesi, en el distrito de Cayma.

En el primer partido de la jornada, el equipo de Miraflores venció 3-2 a José Luis Bustamante y Rivero, en los parciales 21-25, 17-25, 25-17, 27-25, 15-9, resultado que le permite sumar puntos.

Para el segundo encuentro, el sexteto de Alto Selva Alegre se impuso por 3 sets a 1 frente a Cerro Colorado, en los parciales de 25-18, 15-25, 25-18, 25-21.

Con estos resultados, ambos equipos ganadores continúan en competencia dentro del certamen, organizado por la Liga Provincial de Voleibol de Arequipa.

Selección de José Luis Bustamante y Rivero en campeonato de vóley U-17. Foto: Liga Provincial de Voleibol de Arequipa.