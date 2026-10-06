La jornada electoral en Ica dejó siete personas detenidas en flagrancia por presuntos delitos contra la voluntad popular y el derecho de sufragio, según el balance del Ministerio Público. Las intervenciones se produjeron en Guadalupe, Nasca, Marcona y Paracas-Pisco, en casos relacionados principalmente con propaganda electoral prohibida, publicidad ilegal del sentido del voto y presunta suplantación de votantes.

Intervención en elecciones

En Salas Guadalupe se registraron dos de las detenciones. Un ciudadano fue intervenido dentro de un vehículo donde se encontró propaganda política a favor de un candidato, por lo que es investigado por un presunto delito contra la voluntad popular y el derecho de sufragio. El segundo intervenido fue detenido por la presunta suplantación de un votante.

En Nasca y Marcona, otras tres personas fueron capturadas en flagrancia por presuntos delitos contra la voluntad popular. De acuerdo con la Fiscalía, uno de los casos corresponde a la realización de propaganda electoral durante horas prohibidas por ley, mientras que los otros dos están vinculados con la presunta publicidad ilegal del sentido del voto.

Las otras dos detenciones ocurrieron en Paracas-Pisco. Un ciudadano fue intervenido por la presunta comisión del delito de publicidad ilegal del sentido del voto, mientras que una ciudadana fue detenida por presunta suplantación de votante.

Los siete intervenidos fueron puestos a disposición de las fiscalías penales correspondientes, que realizarán las diligencias destinadas a esclarecer cada caso y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder. Las investigaciones continuarán conforme a los procedimientos establecidos por ley.

El balance fue presentado por el Equipo de Gestión Territorial del Distrito Fiscal de Ica, que informó además sobre la ejecución de 93 acciones preventivas en las cinco provincias de Ica y el distrito de Huaytará, en Huancavelica. La fiscal superior Alicia Palomino Villaverde señaló que, pese a las intervenciones, las mesas de sufragio se desarrollaron mayormente con normalidad y que el Ministerio Público mantendrá vigilancia durante la etapa posterior al cierre de la votación.

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