La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado no comenzó acciones administrativas y legales contra los funcionarios que tendrían presunta responsabilidad en la emisión de un permiso de funcionamiento al prostíbulo Night Club Lady Scort, ubicado en El Cural, Variante de Uchumayo, a pesar de la exhortación que hizo la Fiscalía Especializada de Trata de Personas de Arequipa.

Tras conocerse que el municipio otorgó el permiso al local bajo la denominación de lupanar, la fiscal provincial, Lisbeth Adriazola, dio 7 días al gobierno distrital para que empiece procesos administrativos, así también la Procuraduría Municipal debía dar inicio a una indagación penal o civil contra los que resultaran responsables del hecho. Todo ello debía ser comunicado a la Fiscalía.

Si bien el plazo venció el último martes 14, la respuesta de la comuna distrital dejó mucho que desear, pues solo remitió memorándums de la gerencia general dirigida a diferentes áreas, sin acciones concretas. Por otro lado, debido a que la municipalidad distrital no puede suspender de oficio la licencia dada en 2020 a la casa de citas, ya que la norma prohíbe este acto administrativo transcurridos 2 años, la Procuraduría debía interponer una medida cautelar, pero durante estos días tampoco lo hizo, según información remitida a la Fiscalía.

Dada a la inacción por parte de la municipalidad de Cerro Colorado, la fiscal Adriazola no descartó interponer una medida anticipada ante la Corte Superior de Justicia de Arequipa, con el fin de frenar temporalmente el funcionamiento de local nocturno. Se supo que la intención fiscal no puede concretarse por el momento, ya que no existe la cantidad suficiente de policías en la ciudad a raíz de un caso complejo en Caravelí.

El acto forma parte de la investigación preliminar que abrió la Fiscalía por 60 días, por los presuntos delitos de favorecimiento a la prostitución y proxenetismo que se habrían cometido al emitir el permiso.

En tanto, ayer en Sesión Ordinaria de Consejo Distrital de Cerro Colorado se aprobó la creación de una comisión especial para indagar bajo qué ordenanzas municipales se emitió el permiso al prostíbulo y si existen más casos similares en la jurisdicción. La propuesta fue lanzada por el regidor Alan Gamarra, quien coincidió con la Fiscalía al observar el lento actuar del municipio distrital.

La comisión es presidida por el legislador Rosendo Sandoval, y tiene como integrantes a los ediles Jesús Heraclides Torres y Percy Carpio. Los tres regidores deberán presentar un cronograma de trabajo en la próxima sesión. Así también, se solicitó que los funcionarios municipales emitan un informe detallado sobre el permiso de construcción, que sería irregular, pues se ubica en una zona industrial; licencia de funcionamiento y demás documentos emitidos a favor del lupanar.

Luego de la sesión, el alcalde de Cerro Colorado, Benigno Cornejo, aseguró que se han rotado a los funcionarios de la Gerencia de Licencias mientras duren las investigaciones. Pese a las investigaciones y cuestionamientos, la autoridad no dudo nuevamente en defender el otorgamiento, pues “el local cumplía con todas las normas sanitarias y no podemos oponernos por oponernos”, dijo.