Más de 72 mil estudiantes de todo el país entre los 5 y 14 años participaron del concurso “Dibuja, colorea y ayuda”, como parte de la quinta edición de la Exposición Nacional de Arte Infantil, en el marco del Día Mundial del Coloreado Infantil (World Kids Colouring Day).

En Los Balcones del Portal de la Municipalidad de Arequipa se realizó la ceremonia de reconocimiento, entre las que destaca Abigail Zerrel Quispe de 8 años, estudiante de la I.E. 40199 Ciudad Mi Trabajo, del distrito de Socabaya y que obtuvo el tercer lugar a nivel nacional en la categoría “despierta tu talento”.

En esta edición se trabajo bajo la temática “descubramos la felicidad de los peruanos”, donde los niños resaltaron rasgos de identidad peruana.

Asimismo, se realizó la exposición de los trabajos ganadores a nivel nacional en las tres categorías, además de los dibujos destacados de Arequipa. Al respecto, Adriana Cerna, jefa de Marketing de Artesco, señaló que con que este concurso se busca que los niños se expresen a través del arte, “esta exposición reúne los dibujos destacados de todos los niños arequipeños”, precisó

En los dibujos en exposición se pudo apreciar la comida favorita de cada uno de los estudiantes, dibujos alusivos a los colegios, la fauna y flora representativa del país, entre otros componentes.

Cabe precisar que la exposición no es la única actividad que se realiza en estos días en Los Balcones, el 22 de agosto se realizará el taller de cuenta cuentos “la rana René”, el 23 de agosto será el turno de los talleres de danza Montonero Arequipeño y de modelado con plastilinas, y el 29 de agosto se realizará e taller de cuenta cuentos sobre los valores, todas estas actividades entre las 9:00 y 13:00 horas.