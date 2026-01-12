Un nuevo enfrentamiento por terrenos se desató ayer en la zona de El Chaparral, en el distrito de Yura. Según los vecinos, un pseudo Frente de Defensa realizó el corte ilegal del servicio de energía eléctrica de algunos residentes, como medida de presión en medio de disputas por la posesión de predios.

Según los pobladores, un sujeto trepó a un poste de luz y desconectó el suministro a una vivienda sin pertenecer a la empresa SEAL ni portar identificación. El propietario afectado trataba de evitar el corte lanzando piedras y tierra. Pese a los reiterados llamados de auxilio, la intervención policial fue tardía. Afortunadamente no se registraron heridos.

Los vecinos, quienes prefirieron evitar identificarse por temor a represalias, señalaron que este conflicto se arrastra desde hace aproximadamente dos años, periodo en el que El Chaparral se ha convertido en tierra de nadie, con enfrentamientos, amenazas y presuntos cobros de hasta 2 mil soles para permitir la permanencia en los lotes.

Los vecinos también aseguraron que no hay presencia policial en la zona a pesar de las denuncias interpuestas en la comisaría de Ciudad de Dios.

VIDEO RECOMENDADO



