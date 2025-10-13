Este fin de semana, se dio inicio a una obra vial en el anexo de Piaca, en el distrito de Pocsi, que beneficiará a más de 700 vecinos con mejores vías de acceso, drenaje pluvial y seguridad en el tránsito.

El proyecto iniciado por la Municipalidad Provincial de Arequipa, y comprende la construcción de 1,415.67 m² de pavimento rígido con piedra laja, 323.83 metros de canaletas de concreto con rejilla metálica, la instalación de 7 señales de tránsito y el pintado de 144.98 m² de señalización horizontal.

La inversión de la obra es de S/ 480,570.14 y se espera que termine en 60 días calendario bajo la modalidad de contrata, y a cargo de la empresa RCM Vargas Contratistas Generales S.R.L.

Obra vial en el anexo de Piaca, distrito de Pocsi (Arequipa). Foto: Difusión.

Durante el inicio de los trabajos, los regidores Emilio Herrera Cornejo y Patricia Hidalgo Mamani resaltaron que esta intervención permitirá mejorar la calidad de vida de los pobladores.

El objetivo es mejorar la movilidad y garantizar una infraestructura vial en una zona que por años permaneció desatendida.