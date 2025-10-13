Los familiares de Glenda Ponce Vera exigen justicia y cárcel para Cristhian Molina (26), quien la atropelló y provocó su muerte la tarde del viernes 10 de octubre en el distrito de Socabaya. Los testigos señalan que el varón habría estado ebrio y fue captado por las cámaras de seguridad manejando a excesiva velocidad.

Según las imágenes de las cámaras, se ve como el auto color negro de marca Subaru con placa A2C-259, circulaba a gran velocidad y, al evitar chocar contra otra unidad vehicular, termina impactando contra una capilla para después impactar contra la víctima que caminaba por la zona peatonal.

Los parientes de Glenda Ponce indicaron que ella regresaba del cementerio tras visitar la tumba de sus padres. Al ser impactada, los vecinos salieron para auxiliarla y la trasladaron al hospital Honorio Delgado Espinoza, donde no pudieron salvarla y falleció en la noche por la gravedad de sus lesiones.

Los testigos afirmaron que el conductor presentaba síntomas de ebriedad y grabaron videos para exponerlo, sin embargo, el dosaje etílico resultó negativo. Los familiares temen que por esta razón el chofer sea liberado y que no haya justicia para la víctima. Mientras tanto, Molina permanece detenido en la comisaría de Socabaya.

ÚLTIMO ADIÓS

Los familiares a Glenda Ponce dieron su último adiós a la madre este domingo en una misa celebrada en el velatorio El Memorial. Asimismo, su cuerpo fue enterrado en el campo santo Parque del Recuerdo. Entre lágrimas pidieron que su muerte no quede impune.

La víctima dejó en orfandad a dos menores de edad y los familiares realizarán un plantón en la sede del Ministerio Público el próximo miércoles desde las 9:00 horas. “Invocamos a todo nuestro pueblo de la Capilla y de Arequipa, familiares y amigos para este miércoles hacer un plantón por nuestra hermana y que no quede impune”, publicaron en los medios.