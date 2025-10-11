Un joven motociclista falleció la mañana de este sábado al ser atropellado por un camión encapsulado en la vía de evitamiento, frente a Rico Pollo, en el distrito de Cerro Colorado. El accidente se registró cerca de las 6:30 horas.

La víctima, identificada como Junior Giovanni César Cuba Vargas de 30 años, salía de su centro laboral donde se desempeñaba como agente de seguridad, según informaron miembros de Seguridad Ciudadana que fueron los primeros en llegaron hasta el lugar del accidente.

Según las primeras indagaciones, el motociclista habría intentado rebasar por en medio de la vía al semitrailer encapsulado de placa AFQ-997, perteneciente a la empresa Servosa, sin que el conductor de esta unidad se percatara, continuando así con su camino.

El chofer la pesada unidad identificado como Isai Chávez Medina fue detenido por personal de la comisaría de Mariscal Castilla en la base de la empresa Servosa, aproximadamente a 3 kilómetros del lugar del accidente.

Asimismo, cámaras de seguridad ubicadas en la zona muestran como el joven fallecido ingresó a la vía llevando su casco de seguridad en la mano. Luego de dos horas, el representante del Ministerio Público, así como miembros de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT), se constituyó en la zona para iniciar las diligencias del caso.