Un varón no idénticado de aproximadamente 30 años, falleció esta madrugada al ser atropellado por un automóvil mientras intentaba cruzar la carretera Panamericana Sur, altura del kilometro 988, en el distrito arequipeño de La Joya.

La Policía informó que usuarios de la vía nacional reportaron el fatal accidente y al trasladarse al lugar, hallaron el cuerpo del varón, aun no identificado, en el centro de la pista. La víctima vestía un polo de color gris, un buzo negro y descalzo.

A pocos metros del cadáver, los agentes encontraron restos de un parachoque y a unos 100 metros del lugar del impacto se ubicó despistado el auto con placa A2I-531.

El conductor fue identificado como Elis Chambi Candia, quien fue detenido al ser el presunto responsable del accidente, siendo trasladado a la comisaría de San José.

El cuerpo del fallecido fue trasladado a la morgue central de Arequipa mientras que el personal de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT) se hicieron cargo de las investigaciones.