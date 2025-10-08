Una nueva tragedia en la carretera Panamerica Sur enlutó a cuatro familias en la región Arequipa. Esta mañana se registró un violento choque entre una unidad ds transporte interprovincial con un camión a la altura del kilómetro 1064 de la via nacional, en el distrito de Cocachacra (provincia de Islay), dejando como saldo cuatro personas fallecidas y seis heridas.

Según el reporte de la Policía de Carretras, el accidente ds tránsito se registró alrededor de las 06:00 horas, cuando una miniván con placa VAN-966, perteneciente a la empresa Costanera Buss Perú S.A.C., que cubría la ruta Moquegua–Arequipa, colisionó por alcance contra una cisterna con placa BRK-818 con remolque VAU-984, que se encontraba estacionado a un costado de la vía.

Minivan terminó a un costado de la vía. Foto: difusión.

El fuerte impacto provocó que la parte delantera de la miniván quedara completamente destrozada y se despiste quedando a unos 20 metros fuera de la carretera. Producto del choque, cuatro ocupantes, tres hombres y una mujer aún no identificados, perdieron la vida de manera instantánea. Las víctimas son el conductor de la minivan y tres de sus pasajeros.

Asimismo, seis pasajeros resultaron heridos y fueron trasladados de inmediato por personal policial y vecinos de la zona al Centro de Salud de Cocachacra, donde reciben atención médica.

Efectivos de la Policia e Carreteras llegaron al lugar para resguardar la zona y facilitar el trabajo de los peritos de la Upiat que se encargarán de la investigación. Miembros de la compañia de bomberos se encargaron de la recuperación de los cuerpos, mientras se espera al fiscal de turno de Islay para la identificación de los fallecidos así como para proceder con el levantamiento de los cuerpos que serán trasladados a la morgue de Mollendo