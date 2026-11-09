Un obrero de construcción civil que había asumido solo la crianza de su hijo de 7 años perdió la vida tras un accidente de tránsito ocurrido la noche del domingo 8 de noviembre en el kilómetro 992 de la carretera Panamericana Sur, en el sector de San Camilo, distrito de La Joya, en Arequipa. El menor viajaba junto a su padre cuando ocurrió la colisión.

La víctima fue identificada como René Huamani Tinuco (32), quien trabajaba en construcción para sostener a su pequeño hijo Sebastián, luego de que la madre del niño se marchara cuando este tenía aproximadamente un año y medio.

Padre e hijo fueron trasladados al hospital Honorio Delgado Espinoza tras el accidente. Sin embargo, René falleció debido a la gravedad de sus lesiones, mientras que el menor sobrevivió al choque.

Accidente en la Panamericana Sur dejó un fallecido y un menor herido

De acuerdo con la información del caso, René Huamani conducía su automóvil de placa ASQ-403 por el kilómetro 992 de la Panamericana Sur, cuando se produjo una colisión con la camioneta de matrícula M2B-813, manejada por Williams Barrientos Huanca (30), quien circulaba en sentido contrario.

Producto del impacto, el automóvil del trabajador quedó destruido y sus dos ocupantes resultaron heridos. Ambos fueron rescatados y evacuados al hospital Honorio Delgado Espinoza, donde inicialmente fueron diagnosticados como policontusos.

Pese a la atención médica, el obrero falleció posteriormente por la gravedad de sus lesiones. El estado de salud actualizado del niño no fue precisado en la información disponible.

El conductor de la camioneta permanece detenido en la comisaría de San Camilo, mientras que los agentes de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT) realizan las diligencias para establecer cómo ocurrió el choque y determinar las responsabilidades correspondientes.

René Huamani era padre y madre para su pequeño hijo

Reynaldo Huamani, hermano de la víctima, contó a Diario Correo que René vivía con Sebastián en la asociación Villa Hidropónica, ubicada en San Camilo, donde trabajaba para cubrir las necesidades de su hogar.

Según relató, su hermano se hizo cargo de la crianza del niño desde que su pareja se marchó. Además de trabajar en construcción, procuraba pasar tiempo con su hijo y atender personalmente sus necesidades.

La mañana del domingo, René había solicitado a Reynaldo que lo ayudara con algunos trabajos de construcción en su lote. Sin embargo, este último decidió quedarse en casa, sin imaginar que horas después recibiría una llamada sobre el accidente.

“Al principio pensé que era una mala broma, pero me preocupé cuando quise comunicarme con mi hermano y no contestaba. De otro número me volvieron a llamar y me confirmaron que algo grave había sucedido con mi hermano y mi sobrino”, declaró Reynaldo a Correo.

El familiar sospecha que padre e hijo habían salido a comer a San Camilo y que el accidente ocurrió cuando regresaban a su vivienda. Esta versión todavía no ha sido confirmada por las investigaciones policiales.

Tío de Sebastián quiere hacerse cargo del niño tras muerte de su padre

Tras el fallecimiento de René, su hermano Reynaldo manifestó su intención de asumir el cuidado de Sebastián, con quien mantiene una relación cercana desde hace varios años.

El familiar explicó que compartía juegos y diversas actividades con su sobrino, a quien considera como uno de sus propios hijos.

También recordó que hace cuatro años perdió a un hijo en otro accidente de tránsito ocurrido en la misma zona de la Panamericana Sur, una experiencia que marcó a su familia.

“Hace cuatro años mi hijo también murió en un accidente ocurrido en la misma zona y desde entonces Sebastián es también como mi hijo. Yo quiero que se quede conmigo”, sostuvo Reynaldo.

El hermano de la víctima indicó que trasladará los restos de René a San Camilo, donde se realizará el velorio y posteriormente el sepelio.

Mientras la familia afronta la pérdida, la Policía continúa las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente ocurrido en el distrito de La Joya.