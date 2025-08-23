Los comerciantes del mercado mayorista Acomare, en Cerro Colorado, recibieron orientación de la Policía y lograron frenar las extorsiones que el año pasado generó temor entre los socios. A más de 10 emprendedores les pedían dinero a diario, si no cumplían los amenazaban de muerte enviando fotos de sus viviendas y familiares.

Según Raúl Loayza Nieto, presidente de Acomare, la clave fue no quedarse en silencio y denunciar de inmediato cualquier intento de intimidación. “La policía nos recomendó no callar. Gracias a ese trabajo conjunto y al uso de cámaras de vigilancia, logramos frenar estas extorsiones. Nos dijeron que no sigamos el juego, que no paguemos”, refirió.

El mercado cuenta actualmente con videovigilancia enlazada a la comisaría de Cerro Colorado, lo que permite reacción inmediata ante situaciones sospechosas. Además, Loayza anunció la instalación de cámaras de reconocimiento facial gestionadas por el Ministerio del Interior, que reforzarán la seguridad en los próximos meses.

El dirigente recomendó a los emprendedores del mercado Avelino Cáceres y otros centros de abasto donde también hay extorsiones, no callar y fortalecer la organización con la Policía, además de autoridades locales. “Cuando hay unión con las autoridades, la delincuencia no entra. Esa es la lección que nos dejó esta experiencia”, culminó.