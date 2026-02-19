Un paciente identificado como Jesús Díaz García, fugó el lunes 16 de febrero del área de Psiquiatría del Hospital Honorio Delgado Espinoza, en Arequipa.

Según el reporte del agente del INPE, José Luis Romaña, quien se encontraba de turno en el nosocomio, pero no tenía la responsabilidad de custodiar al hospitalizado, el hecho ocurrió aproximadamente a las 11:00 horas. De acuerdo a la versión de los testigos, el hombre saltó desde el auditorio hacia el área de repostería y logró huir del establecimiento.

Tras salir de los ambientes internos, el paciente trepó la reja perimétrica del servicio de Psiquiatría con dirección a la salida principal del hospital, concretando así su escape.

Según su reporte, la fuga ocurrió mientras se dirigía a comunicar a una enfermera que una familia solicitaba un formato para análisis, circunstancia que habría sido aprovechada para escapar.

Cabe señalar que no se trata del primer caso de fuga en este establecimiento de salud. A raíz de un hecho anterior, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo recomendó la colocación de rejas en las ventanas del comedor y del área de repostería para reforzar la seguridad; sin embargo, dicha medida no habría sido ejecutada hasta la fecha.

ERA EXREO Y DE NACIONALIDAD VENEZOLANA

Desde el Inpe de Arequipa, confirmaron que el hombre estuvo en el penal con una medida de prisión preventiva, cuando aún era menor de edad, pero salió en libertad y fue trasladado al nosocomio Honorio Delgado Espinoza.

Según el jefe de Psiquiatría del hospital Honorio Delgado, el paciente de nacionalidad venezolana, ingresó al establecimientoel 5 de febrero por disposición de un juez de familia, quien dispuso su internamiento hasta abril, por una enfermedad de salud mental, sin embargo, el exreo aún se encontraba en un proceso de evaluación médica para su diagnóstico de enfermedad.

