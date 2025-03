Los padres de familia de los menores que estudian en la institución educativa Divino Niño Jesús en Cerro Colorado, realizaron un plantón en la Ugel Arequipa Norte para pedir la destitución del docente Jesús Abad, a quien acusan de enviar material obsceno en un grupo de WhatsApp de padres y por agresión a un estudiante.

Según los progenitores, el profesor dictaba clases en Cerro Juli, en la jurisdicción de José Luis Bustamante y Rivero, pero ahora lo transfirieron al distrito cerreño.

“No tiene moral para educar. Son niños que están en riesgo porque es un enfermo el señor. Nosotros como padres no estaremos tranquilos hasta que lo destituyan, no enviaremos a nuestros hijos este lunes, si la Ugel no toma la medida de sacarlos de las aulas”, reclamaron los progenitores.

Los padres también mostrar la denuncia por agresión que habría cometido el docente contra un estudiante.