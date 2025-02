Lo que tanto temían los padres de las estudiantes del Colegio Arequipa, el retraso en la ejecución del plan de contingencia, mientras se construye el Colegio Arequipa. El encargado del área de Infraestructura de la Ugel Arequipa Norte, José Velasco, confirmó que el plan de contingencia recién se terminará en mayo, por lo que las estudiantes de esta institución educativa serán reubicadas de momento (marzo y abril), en dos colegios en el turno tarde.

“No va a haber virtualidad, está prohibido eso, no va a haber”, indicó Velasco, quien precisó que las estudiantes del nivel primario iniciarán clases en la I.E. 40020 Escuela Ecológica Urbana – San Lázaro en el turno tarde, previa coordinación con la dirección de este plantel educativo.

En el caso del nivel secundario, el jueves 31 de enero se remitió un oficio a la dirección del Colegio Micaela Bastidas, con la finalidad de prestar 30 aulas durante el turno tarde para albergar a las estudiantes. “Ellos tienen que hacer las coordinaciones del caso para, con su comunidad educativa, su CONEI y sus padres de familia”, refirió el funcionario. La respuesta se conocería durante la tarde de hoy miércoles.

Responsable de Infraestructura de la Ugel Arequipa Norte

José Velasco, manifestó que el plan de contingencia inicial, se ejecutará una vez que se tenga aprobada la licencia de construcción, siendo está la única observación para la aprobación del expediente técnico. Sin embargo, la gerenta de Educación, Cecilia Jarita, dijo hace unas semanas que el expediente ya había sido aprobado y que las aulas prefabricadas se instalarían antes de empezar las labores, en marzo.

Cabe recordar que el Gobierno Regional ejecutará la obra a través de obra por impuestos y el consorcio URBI Proyectos SAC demoró en la obtención de la licencia de demolición y construcción del colegio, por no cumplir el debido proceso de solicitar la licencia por la modalidad C y no por la modalidad A, porque según la subgerencia de Obras Públicas de la municipalidad de Arequipa, no corresponde otorgar la licencia automática, al encontrarse la institución en una zona de Patrimonio Cultural de la Humanidad, Consecuentemente requiere de evaluaciones de un comité integrado por la Dirección Desconcentrada de Cultura. Esta última institución hizo algunas observaciones, las mismas que aún no fueron subsanadas.

El plan e contingencia implicaba la instalación de 18 aulas prefabricadas, tanto en un terreno ubicado frente al Colegio Micaela Bastidas, la cual pertenece a esta misma institución y en la Escuela Ecológica, con la intención de que las alumnas estudien en el turno de la mañana.

Con este retraso, las escolares del Colegio Arequipa tendrán que estudiar en el turno tarde, si ambas instituciones propuestas aceptan acogerlas.

