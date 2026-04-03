Pobladores y visitantes se congregaron en el distrito de Pampacolca (provincia de Castilla) para vivir la tradicional Semana Santa, una celebración declarada Patrimonio Cultural de la Nación en 2021 y considerada una de las más significantes del sur peruano.
Durante estos días, la localidad se transforma en escenario de procesiones, rituales tradicionales y la elaboración de los “monte altares”, manifestaciones que reflejan un profundo sincretismo entre la fe católica y las costumbres andinas heredadas por generaciones.
La celebración religiosa comienza el Domingo de Ramos y termina el Domingo de Pascua, incluyendo una serie de elementos distintivos que se observan en tres aspectos: el sistema de autoridades tradicionales, la división ritual del espacio y la construcción de altares.
Cabe mencionar que el sistema de autoridades tradicionales que interviene en las celebraciones de la Semana Santa está compuesto por los altareros, los padrinos, los alcaldes y los denominados “barones” o “judíos”.
VÍA CRUCIS
Asimismo, se realizó la escenificación de la vida, pasión y muerte de Jesús, actividad que se realizó durante la tarde de este jueves 2 de abril.
Decenas de fieles y pobladores acompañaron a Cristo durante este recorrido, con el objetivo de revivir estos momentos.