Pobladores y visitantes se congregaron en el distrito de Pampacolca (provincia de Castilla) para vivir la tradicional Semana Santa, una celebración declarada Patrimonio Cultural de la Nación en 2021 y considerada una de las más significantes del sur peruano.

Durante estos días, la localidad se transforma en escenario de procesiones, rituales tradicionales y la elaboración de los “monte altares” , manifestaciones que reflejan un profundo sincretismo entre la fe católica y las costumbres andinas heredadas por generaciones.

La celebración religiosa comienza el Domingo de Ramos y termina el Domingo de Pascua, incluyendo una serie de elementos distintivos que se observan en tres aspectos: el sistema de autoridades tradicionales, la división ritual del espacio y la construcción de altares.

Cabe mencionar que el sistema de autoridades tradicionales que interviene en las celebraciones de la Semana Santa está compuesto por los altareros, los padrinos, los alcaldes y los denominados “barones” o “judíos”.

Tradicionales "monte altares" de las comunidades de Río Blanco y Tuahualque por Semana Santa 2026 . (Foto: Pampacolca-Tierra de Lindas Costumbres y Tradiciones/Facebook)

Tradicionales "monte altares" de las comunidades de Río Blanco y Tuahualque por Semana Santa 2026 . (Foto: Pampacolca-Tierra de Lindas Costumbres y Tradiciones/Facebook)

Tradicionales "monte altares" de las comunidades de Río Blanco y Tuahualque por Semana Santa 2026 . (Foto: Pampacolca-Tierra de Lindas Costumbres y Tradiciones/Facebook)

Tradicionales "monte altares" de las comunidades de Río Blanco y Tuahualque por Semana Santa 2026 . (Foto: Pampacolca-Tierra de Lindas Costumbres y Tradiciones/Facebook)

VÍA CRUCIS

Asimismo, se realizó la escenificación de la vida, pasión y muerte de Jesús, actividad que se realizó durante la tarde de este jueves 2 de abril.

Decenas de fieles y pobladores acompañaron a Cristo durante este recorrido, con el objetivo de revivir estos momentos.

Vía Crucis en Pampacolca, provincia de Castilla. (Foto: Pampacolca, tierra de Lindas Costumbres y Tradiciones/Facebook)

Vía Crucis en Pampacolca, provincia de Castilla. (Foto: Pampacolca, tierra de Lindas Costumbres y Tradiciones/Facebook)

Vía Crucis en Pampacolca, provincia de Castilla. (Foto: Pampacolca, tierra de Lindas Costumbres y Tradiciones/Facebook)

Vía Crucis en Pampacolca, provincia de Castilla. (Foto: Pampacolca, tierra de Lindas Costumbres y Tradiciones/Facebook)

Vía Crucis en Pampacolca, provincia de Castilla. (Foto: Pampacolca, tierra de Lindas Costumbres y Tradiciones/Facebook)

Vía Crucis en Pampacolca, provincia de Castilla. (Foto: Pampacolca, tierra de Lindas Costumbres y Tradiciones/Facebook)

Vía Crucis en Pampacolca, provincia de Castilla. (Foto: Pampacolca, tierra de Lindas Costumbres y Tradiciones/Facebook)