Ayer en la mañana, se inauguró el renovado parque de la urbanización Las Casuarinas, ubicado en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, con el objetivo de fomentar el deporte y la recreación.

El acto ceremonial estuvo a cargo del alcalde distrital Fredy Zegarra Black, quien resaltó que esta intervención forma parte de un plan de mejoras continuas en distintos puntos de la jurisdicción. “Seguimos avanzando en la recuperación de espacios públicos porque sabemos que también es fundamental para la integración y bienestar de nuestras familias”, señaló.

PROYECTO

Durante el discurso, se explicó que se optimizaron las luminarias del parque, se realizó el tratamiento de las áreas verdes, así como el mantenimiento de la malla contra el sol, cerco perimétrico y canchas, y la mejora de juegos infantiles, arcos, tableros de básquet y equipamiento de vóley.

De acuerdo con la Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero, estas acciones se suman a intervenciones similares ejecutadas en otros campos deportivos del distrito, como las urbanizaciones Las Begonias, Bancarios, 13 de Enero, Riego Chili y Juan Manuel Polar. Los vecinos también participaron en la inauguración de este parque renovado.