En el marco del Día Internacional del Libro, la editorial arequipeña Aletheya confirmó su participación en la Feria Internacional del Libro en La Rural, Ciudad de Buenos Aires, uno de los eventos más importantes del sector. La delegación peruana estará presente desde el 21 de abril hasta el 11 de mayo, en un espacio que reunirá a más de 130 editoriales y decenas de autores, así lo dio a conocer el director de la editorial, Ruhuan Huarca Llamoca.

“Esta feria tiene 50 años, va a haber un pabellón dedicado solo a Perú, están yendo más de 130 editoriales que ha gestionado el Ministerio de Cultura y una delegación de 50 a más personas; la editorial arequipeña Aletheya, a la cual representamos, está yendo. Somos la única editorial (arequipeña) que va a participar en este espacio llevando todos los libros de la producción de la macroregión sur”, señaló.

Asimismo, Huarca destacó que este logro coincide con un impulso nacional por recuperar el hábito lector a través de actividades ciudadanas. En ese contexto, se realizan jornadas de lectura al aire libre en distintas ciudades del país, incluyendo Arequipa.

“Para nosotros participar en este tipo de ferias significa la posibilidad de exportar algo, que son ideas, derechos de autor, que nos demos a conocer y se represente al Perú en toda su extensión, más allá de la capital, sino mostrar otras regiones como Arequipa, Puno, Moquegua, Cusco, Apurímac”, señaló.

LECTURAS AL AIRE LIBRE

Como parte de esta iniciativa, este 19 de abril se desarrollarán lecturas públicas en la plaza San Francisco desde las 2:00 p.m. a 4:00 p.m., donde ciudadanos pueden acudir con sus libros y compartir el espacio. La actividad, denominada “Lecturas al Aire Libre”, busca fomentar el acceso a la lectura y recuperar el uso cultural de plazas y parques.

Huarca indicó que estas propuestas buscan formar lectores y ciudadanos críticos. Subrayó que este hábito también es un acto colectivo en tiempos de polarización.

Asimismo, invitó a la población a sumarse a estas jornadas culturales y consideró clave retomar el uso de plazas y parques como espacios de convivencia.