El Ministerio de Energía y Minas (Minem) autorizó formalmente el inicio de las actividades de explotación de la primera etapa del proyecto minero Tía María, correspondiente al Tajo La Tapada, operado por Southern Perú Copper Corporation en el distrito de Cocachaccra, provincia de Islay.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Directoral N.º 0194-2026-MINEM/DGM, del 17 de abril, en la que se aprueba el inicio de operaciones tras verificarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento de Procedimientos Mineros.

De acuerdo con la resolución, la empresa presentó la documentación técnica correspondiente, incluyendo la acreditación de propiedad del terreno superficial, Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – CIRA y la certificación ambiental. Esta última fue respaldada por el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y la conformidad otorgada por el Senace en 2018 al primer Informe Técnico Sustentado del proyecto.

En cuanto al requisito de consulta previa, el Minem determinó que no corresponde aplicar dicho procedimiento, al no registrarse presencia de pueblos indígenas u originarios en el área de influencia directa donde se desarrollará el proyecto, conforme a lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Ley 29785.

En ese sentido, la autorización permite a la empresa iniciar la primera etapa de explotación, debiendo cumplir con las obligaciones contenidas en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. También deberá implementar los compromisos asumidos en los Instrumentos de Gestión Ambiental.

Cabe mencionar que la resolución debe ser remitida a Osinergmin, OEFA, SUNAFIL, SENACE y SUCAMEC.

Nueva resolución del MINEM sobre Tía María.