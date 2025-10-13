Para este miércoles 15 de octubre se ha programado la protesta contra el Congreso y el presidente transitorio de la República del Perú, José Jerí y una parte de población arequipeña se alista para esta movilización.

Los jóvenes de la generación Z se autoconvocan para protestar desde las 4 de la tarde en la Plaza España, sin embargo, no serán los únicos quienes saldrían a las calles, pues en esta marcha participarán también los diferentes gremios que agrupa la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA).

El presidente de esta organización social, Elmer Arenas, informó esta mañana que participarán los trabajadores de diferentes instituciones y empresas, pero la confirmación concreta se conocerá esta tarde, luego de la reunión de coordinación.

El dirigente adelantó que esta movilización será en rechazo al congreso de la República y el presidente transitorio José Jeri. “El pedido es que se vayan todos los congresistas y elijan a un mejor presidente, porque el que tenemos tiene muchas denuncias y con 11 mil votos no nos representa”, dijo, en relación con los votos que obtuvo Jerí cuando postuló al Congreso y no tuvo el respaldo de la población, pero ingresó al Congreso como accesitario, luego de la suspensión del entonces congresista Martín Vizcarra.

Arenas cuestionó el actuar del Congreso, indicando que los parlamentarios utilizaron a la expresidenta Dina Boluarte protegiéndola de las vacancias, mientras emitieron normas que los favorecieron.